25-årig mand forsøgt snydt på telefonen

HIMMERLAND:Ofte er det ældre mennesker, som bliver ofre for den type bedrageri, hvor personer ringer og udgiver sig for at være fra politiet eller anden myndighed.

Hensigten er at lokke koder, MitID-oplysninger mv. ud af folk, så de kan misbruges. Forleden var det en 25-årig mand, bosiddende i Rebild Kommune, som fik sådan et opkald.

Han blev ringet op af en person, som udgav sig for at være fra politiet. Personen hævdede, at der var blevet oprettet et lån på 75.000 kroner i den 25-åriges navn.

Heldigvis var den 25-årige mand årvågen og gennemskuede bedrageriet. Han oplyste ingen koder eller andre fortrolige oplysninger til personen i den anden ende.

- I stedet ringede han til os og anmeldte sagen, fortæller vagthavende ved Himmerlands Politi, politiassistent Hans Henrik Sørensen.

Og det er det helt rigtige at gøre. Hans Henrik Sørensen fremdrager sagen for at minde om, at man aldrig skal udlevere denne type oplysninger i telefonen. Politiet og andre myndigheder vil aldrig bede om dem.

- Folk skal være på vagt og ikke falde i fælden, betoner Hans Henrik Sørensen.

Sager af denne type er svære for politiet at efterforske, blandt andet fordi bedragerne misbruger politiets telefonnumre.

De får det til at se ud, som om de ringer fra et nummer, som tilhører ordensmagten.