26-årig efterlyses for alvorlig kriminalitet

Nordjyllands Politi efterlyser 26-årige Johnny Engvardt-Bufas Jensen, der er mistænkt for flere alvorlige forbrydelser - herunder vold- og berigelseskriminalitet.

Politiet mener, at Johnny Engvardt-Bufas Jensen opholder sig et sted i Nordjylland, men har ingen informationer om hvor.

Har man informationer om, hvor Johnny Engvardt-Bufas Jensen opholder sig, bedes man ringe 114.

Signalement:

- Dansk

- 26 år

- 183 cm. høj

- Almindelig af bygning

- Lyst/tyndt hår

- Blå/grønne øjne

Politiet vurderer, at Johnny Engvardt-Bufas Jensen umiddelbart ikke at være farlig for borgere, men opfordrer til, at man undlader at kontakte ham, og i stedet ringer til politiet på telefon 114, hvis man ser ham.