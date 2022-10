26-årig får ekstra fængselsstraf - fik over 100.000 kroner i fuphandler med iPhones

HJØRRING:En 26-årig mand har fået fire måneder ekstra oveni den straf, han i øjeblikket afsoner i Kragskovhede Statsfængsel.

Torsdag var han nemlig en tur i Retten i Hjørring, hvor han var tiltalt for at have snydt 59 købere af iPhones. Telefoner, som han lod som om han solgte, og som han også fik pengene for - men som han aldrig sendte til køberne.

I alt 108.000 kroner skovlede han ind på det fupnummer i perioden fra februar 2021 til marts 2022, oplyser anklager Søren Riis Andersen.

Bedragerierne skete før den 26-årige blev idømt et år og tre måneders fængsel for tyveri, som han i øjeblikket sidder i fængsel for. De fire måneders straf for iPhone-bedragerierne var derfor en såkaldt tillægsstraf.

Den 26-årige tilstod bedragerier, og han modtog dommen, oplyser anklageren.