26-årig lånte til dyr bil - det kostede banken kassen

VESTHIIMMERLAND: Tirsdag 2. januar 2018 befandt en dengang 21-årig mand fra Vesthimmerland sig i mere end en almindelig lånerus. På under et døgn ansøgte han sammen med to andre mænd om onlinelån for knap en halv million kroner hos flere pengeinstitutter ved hjælp af sit NemID og en løgn om, hvor meget han tjente.

Allerede 30. oktober 2017 havde trioen første gang forsøgt sig med et onlinebedrageri, da de forgæves forsøgte at optage et lån på 30.000 kr.

Det gik lidt bedre kort efter nytår, hvor det i to tilfælde lykkedes det at få godkendt låneansøgninger. For eksempel blev der overført 330.000 til en bilforhandler, så den dengang 21-årige vesthimmerlænding kunne køre væk i en VW Passat, ligesom det næste lykkedes at få godkendt et lån til et fjernsyn til 30.000 kroner.

De to bedragerisager - samt yderligere tre tilfælde på forsøg på bedrageri - stod den nu 26-årige mand torsdag tiltalt for ved Retten i Aalborg. Ifølge anklageskriftet havde han i ingen af de fem forhold nogen intention om at betale pengene tilbage.

Ifølge anklager Stephen Pedersen fra Nordjyllands Politi er bedragerisagen en del af et større sagskompleks, som i januar førte til domfældelse af to mænd ved Retten i Viborg. Det er de samme to mænd, som ifølge den 26-årige nordjyde udnyttede ham, da han udleverede sit NemID til dem.

I retten forklarede han, at han kun havde kendskab til låneansøgningen om de 330.000 kr. til bilen, som han i øvrigt havde planer om at afdrage betalingen for - og at han intet kendte til de fire andre forhold, han var tiltalt for.

Den nu 26-årige tidligere straffede mand nægtede sig derfor skyldig, men dommeren og de to domsmænd afviste hans forklaringer og dømte ham efter anklageskriftet.

Det udløste en dom på seks månedes betinget fængsel med en prøvetid på et år.

Den 26-årige modtog dommen.