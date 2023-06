26-årig sigtes for vanvidskørsel igennem by

BRØNDERSLEV:Da en patrulje ville standse en 26-årig mand torsdag morgen, blev det i stedet startskuddet til en 15 minutter lang biljagt i Brønderslev.

Den 26-åriges kørsel var så farlig, at han nu er sigtet for vanvidskørsel. Politiet søger vidner til vanvidskørslen.

Det hele startede omkring klokken 7 på Krogensgade.

Her så en patrulje den 26-årige mand fra Hjørring-området komme ud af Q8 tankstationen med noget, der lignede en masse øl under armen. Manden satte sig ind i bilen - en sort Kia Picanto - og kørte meget aggressivt fra tankstationen, fortæller politikommissær Michael Karstenskov.

Derfor besluttede patruljen, at de ville standse bilen, men det havde den 26-årige bag rattet bestemt ikke tænkt sig at gøre.

Flere farlige situationer

Han trådte på speederen og forsøgte at slippe fra politiet. Undervejs overtrådte han et hav af færdselsregler.

Han kørte blandt andet i høj fart kørte gennem flere villakvarterer, tæt på skoler, over for ubetinget vigepligt i flere kryds, mod kørselsretningen, op over fortove og spærrelinjer.

Flere steder opstod der farlige situationer, hvor bilister måtte undvige den 26-åriges Kia for at undgå sammenstød.

Blandt andet på Audrupvej, hvor den 26-årige kørte ud over dobbelt spærrelinje, så en anden bilist måtte køre ud i rabatten for at undgå at blive ramt.

På Markedsvej kørte den 26-årige midt på vejen, så fem til seks biler måtte undvige, fortæller Michael Karstenskov.

Politikommissæren understreger, at patruljen under hele kørslen holdt en passende afstand for ikke at presse den 26-årige. Men på Krogagervej, så patruljen sin mulighed for at standse ham.

De kørte ind foran ham og fik blokeret vejen for ham, fortæller politikommissæren.

Politi vil tale med andre bilister

Det viste sig, at den 26-årige var frakendt kørekortet, og den sorte Kia Picanto var stjålet. Manden var også alkoholpåvirket, og politiet har også mistanke om, at han var narkopåvirket.

Manden er nu sigtet for vanvidskørsel, men politiet vil gerne i kontakt med de bilister, der har måtte undvige den 26-årige.

Nordjyllands Politi kan kontaktes på telefon 114.