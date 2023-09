26-årig sigtet for messingtyveri fra fredet gravsted

En 26-årig lokal mand er blevet anholdt og sigtet for messingtyveriet fra Frederikshavn Kirkegård i august.

Mellem 16. og 23. august forsvandt 10 fag af et sjældent hegn af messing fra en bevaringsværdigt gravplads. Og det er resterne af det hegn, som politiet fandt hos den 26-årige, da man fredag ransagede hans bopæl, fortæller politikommissær Michael Karstenskov.

- Der er kun små stykker tilbage. Resten er formentlig blevet omsmeltet, siger Michael Karstenskov.

Også sigtet for kobbertyveri

Det var blandt andet efterforskning blandt skrothandlere samt overvågning, der gav politiet et gennembrud i sagen og førte til den 26-årige.

Udover tyveriet fra kirkegården er manden også blevet sigtet for tyveri af 205 kilo kobber, som blev tidligere er blevet stjålet fra en skole i Frederikshavn. Den 26-årige er ikke fundet i besiddelse af kobberet, men politiet mener at have beviser for, at han også står bag det tyveri.

- Vi er fuldt ud bevidste om, at særligt sagen på kirkegården har vakt følelser i borgerne – særligt deres retsfølelse. Derfor er jeg tilfreds med at kunne fortælle, at en lokal mand nu er blevet sigtet for både denne forbrydelse samt for forholdene fra skolen, og der venter ham nu et retsligt efterspil, siger Michael Karstenskov.

Michael Karstenskov vil ikke afvise, at flere personer kan blive sigtet i sagen.