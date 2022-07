26-årig troede på sin fidus: Det gjorde retten ikke

AALBORG:En nu 26-årig mand fra Vesthimmerlands Kommune troede, han havde fundet en sikker fidus til at skaffe sig selv en velvoksen sum penge i hånden på, da han i januar 2020 anmeldte til politiet, at der havde været indbrud i hans hus.

Her anførte han, at tyve var sluppet væk med en række danske designklassikere såsom "Ægget" og "Koglen" samt dyr elektronik - alt i alt indbo til en værdi af små 400.000 kr.

Efterfølgende undrede både mandens forsikringsselskab samt politiet sig så meget over mandens forklaringer samt detaljerne i sagen, at det ledte til den retssag, hvor den 26-årige stod tiltalt for såvel falsk anmeldelse som forsøg på forsikringssvindel af særlig grov karakter.

I retten fastholdt han, at der var blevet brudt ind på hans adresse, oplyser anklager Christian Jacobsen fra Nordjyllands Politi. Men mængden af beviser i form af bl.a. kvitteringer og elektroniske data fra den 26-åriges telefon talte så meget imod mandens forklaringer, at retten idømte ham en straf på otte måneders fængsel. Hovedparten blev gjort betinget og kombineret med krav om samfundstjeneste.

Under retssagen kom det frem, at den unge mand fra Vesthimmerland fem gange tidligere i perioden fra 2016-2020 havde anmeldt indbrud på sin bopæl - og fået udbetalt forsikringspenge hver gang.

- Det er voldsomt. Jeg spurgte ham flere gange, om ikke det havde givet anledning til overvejelser om at anskaffe sig et alarmsystem eller sætte et kamera op. Til det svarede han, at han havde overvejet det - men bare ikke havde fået det gjort, oplyser anklageren.