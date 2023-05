26-årig uden kørekort bankede forbi politiets laser med 120 km/t

THY:Uge 17 bød på landsdækkende fartkontrol, og derfor var lokalpolitiet i Thisted i den forgangne uge klar med laseren på Aalborgvej, da en bilist kom forbi i høj fart.

Laseren viste en hastighed på 120 km/t hvor man må køre 80 km/t, og politiet bragte derfor bilen til standsning.

Det viste sig, at der bag rattet sad en 26-årig mand fra lokalområdet. Det stod hurtigt klart, at manden heller ikke var indehaver af et kørekort, fordi han havde fået det frakendt ved en tidligere lejlighed.

Den 26-årige fik dermed både en sigtelse for sin hastighedsoverskridelse og for kørsel i frakendelsestiden.