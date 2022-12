27-årig overfaldet af to mænd på åben gade: Politi søger vidner

FREDERIKSHAVN:Politiet søger vidner til et groft overfald på en 27-årig mand i Frederikshavn natten til fredag.

Mellem klokken 01 og 01.25 blev den 27-årig passet op af to mænd på Ørnevej i Frederikshavn, og han endte i slagsmål med dem.

Under slagsmålet trak de to mænd knive, og den 27-årige fik et overfladisk snitsår på maven, inden det lykkedes ham at løbe fra stedet, fortæller politikommissær Peter Skovbak.

Den 27-årig har oplyst, at han ikke kender de to overfaldsmænd, og han har kun en sparsom beskrivelse af mændene:

Den ene mand beskrives som somalisk af udseende, mens den anden mand beskrives som sydlandsk af udseende.

Peter Skovbak oplyser, at den 27-årige har relationer til det kriminelle miljø i Frederikshavn, og det er politiets opfattelse, at motivet til overfaldet skal findes i denne relation.

Nordjyllands Politi vil gerne høre fra vidner, der har set noget før eller efter slagsmålet på Ørnevej.

Har man oplysninger i sagen, kan politiet kontaktes på telefon 114.