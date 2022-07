27-årig sendt bag tremmer for at tæve sin kæreste

AALBORG: En 27-årig mand fra Vesthimmerland er tirsdag ved Retten i Aalborg idømt et års ubetinget fængsel for at tæve sin jævnaldrende kæreste en forårsaften i maj i år på parrets fælles bopæl.

Voldsmanden blev dømt for at slå kæresten gentagne gange med flad hånd, ligesom retten også fandt det bevist, at han havde taget kvælertag på kæresten. Til gengæld blev han frifundet for at have nikket hende en skalle, så det var ifølge retten ikke derfor, hun besvimede under overfaldet og pådrog sig punktformede blødninger i øjenlågshuden og i øjnenes bindehinde, som der stod i anklageskriftet.

Det er ikke første gang, den 27-årige mand er dømt for vold mod sin kæreste. Det blev han også i 2021, hvor det udløste en dom på et halvt års fængsel. Dengang afsonede han ikke hele straffen, men reststraffen fra dengang var tirsdag med til at udløse dommen på et års fængsel, oplyser anklager Patrick Sørensen fra Nordjyllands Politi.

Den tiltalte mand modtog dommen. Han har siddet varetægtsfængslet siden sin anholdelse, og ifølge anklageren forbliver han fængslet efter dommen.