27-årig sigtet: Havde knojern og machete derhjemme

THISTED:En af politiets civile patruljer fik gevinst, da de torsdag bankede på hjemme hos en 27-årig mand i Thisted.

Ved besøget kunne betjentene nemlig konstatere, at den 27-årige var i besiddelse af både et knojern og en machete. Derfor er han nu sigtet for at overtræde våbenloven.

Derudover var han i besiddelse af nogle dopingmidler, hvilket den 27-årige også er sigtet for.