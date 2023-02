27-årig stukket ihjel efter bytur: Her er straffen

AALBORG:Den 23-årige Thomas Langgaard Larsen er blevet idømt 12 års fængsel for drabet på en 27-årig mand, der blev stukket ihjel under et slagsmål på vej hjem fra en bytur i Jomfru Ane Gade i november 2021.

Hans 24-årige kammerat, der tidligere blev frifundet for drabet, er blevet idømt ni måneders fængsel for grov vold under slagsmålet, hvor han sparkede den nu afdøde i hovedet.

Det har et nævningeting ved Retten i Aalborg netop afgjort.

Både den 23-årige og den 24-årige modtog deres dommen.

Den 24-årige har siddet varetægtsfængslet i 15 måneder i sagen, og han bliver derfor løsladt efter dommen.

Anklager Kristina Frandsen gik efter de 12 års fængsel til Thomas Langgaard Larsen, mens hans forsvarer appellerede til, at straffen kun skulle fastsættes til 10 års fængsel.

Forsvareren argumenterede for, at det var et slagsmål, der på tragisk vis udviklede sig til drab, men at der intet planlagt var.

Et enigt nævningeting mente dog ikke, at der var nogen formildende omstændigheder, og fastsatte altså straffen til 12 års fængsel, som er udgangspunktet for et drab.

Straffen på ni måneders fængsel var derimod et godt stykke fra anklagemyndighedens påstand om halvandet års fængsel til den 24-årige.

