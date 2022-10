28-årig har aldrig haft kørekort: Nu er han dømt for niende gang for vild kørsel

AALBORG:På knap tre år blev en 28-årig mand taget i at køre uden kørekort hele 30 gange i 15 forskellige biler. Flere gange kørte han for stærkt, havde narko i blodet eller kørte over for rødt.

Men det var langt fra første gang, at den 28-årige sad tiltalt i retten for adskillige færdselslovsovertrædelser. Hele otte gange tidligere er han blevet dømt for ulovligheder bag rattet.

Denne gang kostede det ham fem måneders ubetinget fængsel, som var en tillægsstraf til en anden dom for narkobesiddelse, hvor han er idømt et års fængsel.

Det oplyser anklager Majbrit Bak.

En lang liste af trafikforseelser

Den 28-årige har aldrig haft et kørekort, men det har altså ikke holdt ham fra at køre i både sine egne og venners biler.

Fra maj 2018 til januar 2021 blev han altså stoppet af politiet 30 gange. Udover, at han naturligvis havde ikke noget kørekort, så bliver den 28-årige også ved med at bryde færdselsloven.

Og listen er lang:

I 13 tilfælde kørte den 28-årige også for stærkt - nogle gange tæt på det, der efter de nye regler vil være vanvidskørsel. I et tilfælde kørte han 153 km/t, hvor hastighedsgrænsen var 80 km/t.

Fire gange havde den 28-årige også kokain i blodet, to gange kørte han over for rødt, og otte gange havde han ikke sele på. Derudover kørte han nogle gange og talte i mobiltelefon eller overhalede højre om.

Endelig kørte han i nogle tilfælde også uden nummerplade på bilen, og i en bil der ikke var indregistreret.

Svinede betjent til på sms

Udover de mange færdselsforseelser var den 28-årige også tiltalt for en lang række andre forhold - blandt andet trusler mod en betjent og narkobesiddelse.

I løbet af årene, hvor sagerne mod manden hobede sig op, så han sig sur på en betjent fra Nordjyllands Politi.

Det resulterede i tre fornærmende sms'er til betjenten, der også blev svinet til i forbindelse med en ransagning af den 28-åriges bopæl.

Her fandt politiet blandt andet kokain og peberspray, som han også blev dømt for.

Sag udsat flere gange

Retssagen mod den 28-årige har været lang tid undervejs, og det var egentlig meningen, at den skulle have kørt som en tilståelsessag i december 2020.

Men den blev udsat, fordi den 28-årige alligevel ikke kunne tilstå, og derfor blev der lavet et nyt anklageskrift, hvorefter sagen var klar til at komme i retten i 2021.

Her fik den 28-årige så corona, og sagen blev altså udsat endnu engang, fortæller Majbrit Bak.

Udover den ubetingede fængselsstraf, blev den 28-årig idømt en bøde på 20.000 kroner og en frakendelse af førerretten i 10 år.

To biler, som politiet har beslaglagt, blev også konfiskeret.

Han udbad sig betænkningstid med henblik på en eventuel anke af dommen.