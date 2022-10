28-årig kvinde sigtet for at stikke sin far i brystet med kniv

FREDERIKSHAVN:En 28-årig kvinde bliver torsdag formiddag fremstillet i grundlovsforhør, sigtet for at have stukket sin far med kniv.

Det oplyser politikommissær Peter Skovbak, Nordjyllands Politi i Frederikshavn.

Knivstikkeriet skete onsdag kort efter klokken 12 i en lejlighed i Søndergade. Her stak kvinden sin 60-årig far to gange i brystet med kniv.

Manden blev kørt på sygehuset til behandling, men var ikke i livsfare på noget tidspunkt.

Den 28-årige kvinde er sigtet for grov vold, og politiet vil begære dørene lukkede under grundlovsforhøret.

Derfor ønsker Peter Skovbak heller ikke at komme ind på de nærmere omstændigheder omkring knivstikkeriet.