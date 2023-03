28-årig overfaldet med baseballbat i sin egen lejlighed - to mistænkte stadig på fri fod

FREDERIKSHAVN:En 28-årig mand blev onsdag aften opsøgt i sin lejlighed på Enghavevej af flere andre mænd, der overfaldt ham med baseballbat og frarøvede ham ur og mobiltelefon.

En 23-årig mand blev i løbet af natten anholdt og sigtet for medvirken til overfaldet, men to andre mistænkte er fortsat på fri fod.

Politiet kender dog deres identitet, og politiet opfordrer det to mænd - der er henholdsvis 28 og 29 år - til at melde sig selv, fortæller politikommissær Peter Skovbak, Nordjyllands Politi i Frederikshavn.

Overfaldet på den 28-årige skete omkring klokken 20. Offer og overfaldsmænd keder hinanden i forvejen og er alle fra Frederikshavn. Peter Skovbak ønsker dog ikke at komme ind på de nærmere omstændigheder - herunder motivet - af hensyn til efterforskningen.

Han oplyser dog, at de mistænkte er kendte at politiet i forvejen.

Det lykkedes den 28-årige at stikke af, efter at være blevet slået med knytnæveslag og et baseballbat og herefter ringe til politiet.

Den 23-årige mand, der er anholdt, bliver fremstillet i grundlovsforhør torsdag middag. Her er han sigtet for grov vold, røver i og hærværk. Gerningsmændene smadrede nemlig en del i den 28-åriges lejlighed.