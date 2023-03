28-årig udsat for grov vold i egen lejlighed: To mistænke har meldt sig selv

FREDERIKSHAVN:Fredag meldte to mænd sig selv, efter politiet ledte efter dem i forbindelse med et groft overfald på en 28-årig mand i hans egen lejlighed i Frederikshavn.

De to mænd på henholdsvis 28 og 29 år blev fremstillet i grundlovsforhør lørdag, hvor de blev varetægtsfængslet i fire uger, fortæller politikommissær Peter Skovbak, Nordjyllands Politi.

I forvejen var en 33-årige mand blevet varetægtsfængslet for overfaldet, der skete om aftenen onsdag 1. marts. Her blev den 28-årige - ifølge sigtelsen - opsøgt af de tre mænd i sin lejlighed, og slået med både knytnæver og baseballbat, ligesom han også blev frarøvet sin mobiltelefon og et ur.

Det lykkedes den 28-årige at stikke af fra volden, og politiet anholdt samme aften den 33-årige og opfordrede de to andre mænd til at melde sig selv.

Det tre mænd kendte deres offer i forvejen, og er i øvrigt også kendt af politiet i forvejen. De er sigtet for grov vold, røveri og hærværk.