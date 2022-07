31-årig mand fra Aalborg sendte grove trusler til sin kæreste

Fra 11. maj til 19 december 2020 har en nu 31-årig mand fremsat så grove trusler mod sin daværende kæreste, at manden nu skal i fængsel i tre måneder.

Det fortæller senioranklager Lone Lyngsø fra Nordjyllands Politi.

Manden blev dømt i et retsmøde onsdag. Men det skete dog uden den 31-åriges egen forklaring, for han mødte slet ikke op. Han blev derfor dømt in absentia.

Derfor forsvarede han sig ikke mod tiltalen, som lød på trusler begået over både syv SMS-beskeder og tre telefonopkald.

Truslerne var af så grov karakter, at mandens kæreste flere gange alvorligt frygtede for sit liv og helbred.

Af anklageskriftet fremgår det, at manden blandt andet skulle have truet sin kæreste med at banke hende til ukendelighed.

For det skal han altså nu tre måneder i fængsel.

Flere in absentia-domme

Siden 1. marts 2017 er flere domme end tidligere blevet dømt, uden at den tiltalte har været til stede.

Årsagen til det skal findes i, at Respektpakke 1 blev gennemført i 2016, så udeblivelsesreglerne i straffesager blev skærpet.

Formålet var at undgå forsinkelser i straffesager, og derfor blev det gjort muligt at fængsle helt op til seks måneder. Det var tidligere muligt at dømme in absentia ved straffe op til tre måneder. Det skriver anklagemyndigheden.dk.