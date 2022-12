31-årig tilstår alt: Har krænket piger ned til fire år på Snapchat

VENDSYSSEL:En 31-årige mand fra Vendsyssel tilstod torsdag en lang række overgreb på op mod 50 mindreårige piger på Snapchat, da han blev fremstillet i et grundlovsforhør. Nogle af pigerne var helt ned til fire år.

Den 31-årige var kun sigtet for at have krænket 11 piger, men under grundlovsforhøret tilstod han alt og sagde, at han ikke håbede, at han havde krænket mere end 50 piger.

Det fortæller anklager Christian Jacobsen.

Den 31-årige er sigtet for at have skrevet med de mange mindreårige på Snapchat, hvor han har lovet dem penge - op til 10.000 kroner - hvis de sendte nøgenbilleder til ham - og i nogle tilfælde billeder af seksuel aktivitet.

Det lykkedes altså i op mod 50 tilfælde at lokke pigerne til at sende nøgenbilleder. Og hvis pigerne ikke blev ved med at sende det, han ønskede, så truede den 31-årige med at offentliggøre nøgenbillederne.

I Retten i Hjørring forklarede den 31-årige, at han var helt bevidst om pigernes alder, og at det var forskelligt, om det var ham, der tog første kontakt, eller om det var pigerne.

Politiet skal nu efterforske videre i sagen mod manden, der i første omgang er blevet varetægtsfængslet i fire uger.