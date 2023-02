31-årig tilstår salg af over et kilo kokain

AALBORG:Den 31-årige Ricco Kwaku Berko er torsdag blevet idømt fire år og seks måneders ubetinget fængsel for handel med over et kilo kokain.

Sagen var en ren tilståelsessag for den 31-årige, der erkendte at have handlet med de hårde stoffer af to omgange sidste år, oplyser anklager Linda Vestergaard.

Første gang var i september, hvor han er dømt for at have videresolgt knap 300 gram kokain, og i december stod han så for at indkøbe og sælge et kilo kokain videre af flere omgange.

Sagen er en del af et større sagskompleks, hvor flere andre er sigtet for at have været en del af handlen med narkoen.

De var også efterforskningen mod en af de andre personer - hvis sag tidligere er blevet afgjort - der førte politiet på sporet af den 31-årige, fortæller Linda Vestergaard.

Yderligere to personer, der har købt noget af narkoen, venter stadig på at få deres sag afgjort.

Den 31-årige valgte at modtage sin dom.