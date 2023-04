31-årig varetægtsfængslet for golfkølle-vold

NYKØBING:Den 31-årige mand, som er sigtet for søndag tidlig morgen at have tildelt en 47-årig mand to slag i hovedet med en golfkølle, er mandag middag blevet stillet for en dommer ved Retten i Holstebro og varetægtsfængslet i foreløbig fire uger.

Det oplyser anklagerfuldmægtig Emil Nyborg fra Midt- og Vestjyllands Politi.

- Den sigtede ønskede ikke at afgive forklaring i retten. Han kærede ikke fængslingen, siger Emil Nyborg.

Den 31-årige er sigtet for grov vold efter straffelovens § 245 stk. 1, som omfatter "legemsangreb af særligt rå, brutal eller farlig karakter".

Nordjyske kunne søndag fortælle, at den 31-årige er kendt af politiet i forvejen.

Overfaldet fandt sted i Færkenstræde i Nykøbing, hvorfra den sigtede flygtede på cykel. Han blev dog pågrebet kl. 11.37 på en adresse ikke langt fra gerningsstedet.

Det 47-årige offer kunne selv ringe til 112, men blev efterfølgende fløjet med helikopter til Aalborg Universitetshospital til undersøgelse for hovedtraume.