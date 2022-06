32-årig bankede en mand og trampede en kvinde i ansigtet

AALBORG:En 32-årig mand er tirsdag ved Retten i Aalborg blevet idømt et års ubetinget fængsel for en række lovovertrædelser, der spreder sig fra vold til tyveri og hæleri.

Den 32-årige ankede dommen på stedet, oplyser anklager Patrick Sørensen fra Nordjyllands Politi.

Han siger til Nordjyske, at han er tilfreds med dommen.

Den tiltalte blev fundet skyldig i 8. marts 2021 midt på aftenen at have banket en dengang 39-årig mand med et jernrør og en økse i en lejlighed i Nørresundby.

Små to uger forinden - 23. februar 2021 - havde den 32-årige i de tidligere morgentimer opsøgt en dengang 37-årig kvinde i en lejlighed i Aalborg SV. Hende slog han i ansigtet med flad hånd, så hun væltede rundt på gulvet, hvorefter han flere gange trampede hende i hovedet og på kroppen, så kvinden blandt andet fik slået en fortand løs.

Det er uklart, hvad den 32-åriges motiv til den grove vold var - men ifølge anklager Patrick Sørensen kendte han begge sine ofre, før han overfaldt dem.

Det er ikke første gang, den 32-årige mand er straffet for vold af særlig rå karakter, oplyser anklageren.

Dommen dækker også over en række tyverier i det tidligere forår i år. Ved tyverierne skaffede den 32-årige sig blandt andet en computertaske , en dametaske, solbriller, medicin og samt fire-fem strikketøjer fra en gadeudstilling til en samlet beløb på knap 20.000 kr.

Den 32-årige blev varetægtsfængslet 11. marts 2021 i et grundlovsforhør, der blev ført for lukkede døre.