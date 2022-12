32-årig mand gik amok på bar: Sigtet for vold og trusler på livet

THISTED:Sent torsdag aften kl. 23.31 blev politiet tilkaldt til Heidis Bier Bar på Østerbakken i Thisted.

Her var der opstået tumult mellem en 32-årig mand, der var gæst på baren, og en af stedets ansatte.

Politiet måtte anholde den 32-årige mand, der kommer fra Hanstholm-området. Han er nu sigtet for vold og for at have truet den ansatte på livet.

I samme ombæring kunne politiet meddele manden, at han har forbud mod at komme på Heidis Bier Bar de kommende to år.

Manden blev efterfølgende løsladt på stedet.