32-årig mand kørte vanvidskørsel: Derfor bliver bilen ikke konfiskeret

AALBORG:En 32-årig mand blev onsdag middag dømt for flere forhold, da han i beruset tilstand flygtede fra politiet og overtrådte færdselsloven i flere omgange.

Det fortæller anklager Peter Møller Nielsen.

Biljagten startede på motorvej E45, da den 32-årige nægtede at holde ind, selvom politiet gav tegn hertil. I stedet satte han farten op og prøvede at ryste politiet af sig. Jagten gik gennem Limfjordstunnelen, inden den 32-årige kørte fra afkørslen til Ø. Uttrup Vej og fortsatte, indtil han blev stoppet i Vejgaard.

Biljagten foregik 8. august 2020.

- Han forklarede i retten, at der var noget personligt, han skulle tage sig af, og det var grunden til, at han kørte for stærkt, siger Peter Møller Nielsen, der ikke vil komme nærmere ind på, hvad det personlige ærinde var.

Den 32-årige blev dømt for hensynsløs kørsel, hvor han i flere omgange overhalede biler uden at give tegn, overhalede indenom samt drejede uden at bruge blinklyset. Herudover blev han dømt for at køre for stærkt og at have kørt spirituskørsel.

En blodprøve samme aften viste, at han havde en promille på mindst 1,9.

Bilen bliver ikke konfiskeret

Gennem Limfjordstunnelen kørte den 32-årige over 180 km/t, da han flygtede fra politiet. Da fartgrænsen i tunnelen er 90 km/t, ville det i dag bliver kategoriseret som vanvidskørsel, og dermed kunne bilen konfiskeres.

Men det bliver ikke tilfældet i denne omgang.

Loven om vanvidskørsel trådte i kraft 31. marts 2021. Den foreskriver, at kører man over 100 procent mere end det tilladte, kan politiet konfiskere bilen.

Politijagten foregik 8. august 2020, men loven om vanvidskørsel trådte i kraft mere end 7 måneder senere 31. marts 2021.

- Derfor kan vi ikke dømme ham ud fra reglen om vanvidskørsel, siger anklager Peter Møller Nielsen.

Der er ikke umiddelbart nogen ekstraordinær årsag til, at sagen først er kommet for en dommer knap to år efter lovovertrædelsen.

Den 32-årige blev idømt 30 dages betinget fængsel, en bøde på 4.250 kroner samt frakendelse af kørekortet i 4,5 år.