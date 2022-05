32-årig mand solgte stoffer for at finansiere sit eget misbrug

AALBORG:En 32-årig mand er idømt 1 år og 6 måneders ubetinget fængsel for besiddelse og salg af flere stoffer.

Det oplyser anklager Thomas Klingenberg.

Manden var i besiddelse af 380 gram amfetamin, 60 gram kokain og 1300 gram hash, da politiet tidligere ransagede hans kolonihave i Aalborg, hvor han bor.

- Meget var gemt i huset i eksempelvis termokander og andet, så han kunne ikke rigtig løbe fra det, siger Thomas Klingenberg.

Den 32-årige mand forklarede i retten, at han solgte narkoen for at finansiere sit eget misbrug af hash. Han havde et "almindeligt" arbejde, men havde brug for ekstra finansiering til sit misbrug.

Foruden dommen har den 32-årige mand fået konfiskeret 20.000 kroner, som stammer fra salg af narkotikaen.

Manden har siddet varetægtsfængslet i to måneder forud for dommen.

Den 32-årige mand modtog dommen.