32-årig sigtes for narkokørsel

MORS:En 32-årig mand fra Mors sigtes for at have kørt bil i påvirket tistand, efter at han torsdag aften blev stoppet af politiet på hovedvej 26 tæt på Sallingsundbroen.

Manden var fører af en personbil, der blev standset klokken 22.10. Ifølge en test, som efterfølgende skal bekræftes af en blodprøve, var han påvirket af euforiserende stoffer, oplyser lokalpolitiet i Thisted.