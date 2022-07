32-årig sigtet for salg af hårde stoffer til "et større antal personer"

THISTED/HOLSTEBRO:En 32-årig mand fra Thisted blev torsdag kl. 11 fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Holstebro.

Grundlovsforhøret blev holdt for lukkede døre af hensyn til politiets videre efterforskning, men anklager Flemming Hother fra Midt- og Vestjyllands Politi bekræfter, at manden er sigtet efter straffelovens §191, der vedrører salg af narkotika til "et større antal personer".

- Han er fundet i besiddelse af 60 gram heroin, 170 gram metamfetamin, 27 gram amfetamin, en mængde ecstasy og nogle andre ting, som vi lige skal have undersøgt, udtaler Flemming Hother.

Manden ønskede ikke at udtale sig i retten, og dommeren besluttede, at den 32-årige skal varetægtsfængsles i foreløbig fire uger.