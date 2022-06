Kørte over 200 km/t: Vanvids- bilist fængslet

AALBORG: En 32-årig mand fra Aalborg blev torsdag klokken 12:00 fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Aalborg, efter han onsdag eftermiddag havde kørt vanvidskørsel flere steder i Aalborg området.

På baggrund af den voldsomme kørsel under påvirket tilstand vurderede politiets jurist, at manden skulle fremstilles i grundlovsforhøret, sigtet for i narko- og spirituspåvirket tilstand at have kørt vanvidskørsel, herunder påkørt en anden bil og kørt 165 km/t i en 80 km zone og over 200 km/t på motorvejen.

Grundlovsforhøret førte til, at den 32-årige aalborggenser skal varetægtsfængsles i fire uger.