33-årig mand tæskede bekendt - og kørte ham hjem bagefter

STØVRING:En 50-årig mand blev noget overrasket, da han 8. marts 2022 regnede med, at han skulle hjem til en kvinde for at drikke en kop kaffe. I stedet var det kvindens 33-årige kæreste, der tog mod den 50-årige.

Sammenstødet endte med, at den 50-årige blev stukket i maven med en kniv og slået adskillige gange.

Den 33-årige blev tirsdag eftermiddag kendt skyldig i retten i Aalborg.

Det oplyser anklager Katja Gram.

- Den tiltalte skriver beskederne fra sin egen telefon, men han udgiver sig for at være sin kæreste, der skriver med den 50-årige, siger anklageren, der understreger, at der ikke var seksuelle undertoner i beskederne.

Den 50-årige mand og parret kender hinanden forud for overfaldet.

Den 33-årige mand forklarer i retten, at han havde inviteret den 50-årige ud på ud på sin adresse, fordi han gerne vil have en dialog om, at han skulle lade kæresten være i fred.

- Men han forklarer videre, at da han ser den forurettede, ser han rødt og kan ikke holde sig tilbage. Ifølge ham har han drukket store mængder alkohol, siger anklageren.

Den 33-årige mand erkender, at han har slået den 50-årige omkring seks gange, men nægter sig skyldig i at have brugt kniv.

Efter overfaldet kører den 33-årige mand den 50-årige forurettede hjem, hvorefter han tager den 50-årige mands mobiltelefon, bilnøgler og registreringsattest til bilen.

Den 33-årige mand kører til Aalborg, hvorefter han stiller bilen.

Fra en firmatelefon ringer den 50-årige til politiet og anmelder den 33-årige.

Den 33-årige blev idømt 10 måneders fængsel for grov vold, røveri af bil og mobiltelefon samt at være i besiddelse af knap 40 gram hash.

Han udbad sig betænkningstid.