33-årig solgte iPhones på nettet - og snød så det drev

HJØRRING:En 33-årig kvinde fra Vendsyssel har ikke længere en uplettet straffeattest.

Det er et faktum, efter at hun mandag ved Retten i Hjørring modtog en dom på tre måneders betinget fængsel, efter at hun i en periode over halvandet fra efteråret 2019 til foråret 2021 franarrede en lang række mennesker penge på Facebooks Marketplace, dba.dk og Trendsales.

Kvinden var tiltalt for over 20 forhold, og langt de fleste handlede om, at hun havde solgt en iPhone 11 til købere, der betalte for telefonen på MobilePay - men til gengæld aldrig fik, hvad de betalte for. Det samme skete for enkelte købere, som købte tøj og sjældne guldmønter, hun havde annonceret til salg uden intentioner om at levere varerne til køberne.

I alt bedrog kvinden for mere end 75.000 kroner, før hendes svindelnummer blev stoppet.

I retten erkendte kvinden forholdene, oplyser anklager Peter Møller Nielsen fra Nordjyllands Politi.