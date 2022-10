33-årig tilkaldte ikke hjælp, da veninde var ved at dø af overdosis

HJØRRING:En 33-årig mand tilkaldte ikke hjælp, selvom hans 23-årige veninde i flere timer lå i livsfare efter en overdosis i hendes lejlighed i Hjørring.

Det var først, da en anden person ankom til lejligheden, at der blev ringet efter hjælp. Men på det tidspunkt var det for sent. Den 23-årige kvinde blev erklæret død 26. november klokken 17.20.

Men den 33-årige mand havde været i lejligheden sammen med kvinden siden klokken 13, hvor han - efter egen forklaring til politiet - havde været klar over, at hun var ukontaktbar, havde lav kropstemperatur og var stiv i kroppen.

Alligevel gjorde han altså ikke noget, og det er strafbart, hvis man ikke hjælper en person, der øjensynligt er i livsfare. Det har nu kostet den 33-årige 60 dages ubetinget fængsel, oplyser anklager Mette Bendix.

I retten forklarede manden, at han selv var påvirket af narko, og at han ikke havde vurderet, at kvinden var i livsfare, fortæller anklageren.

Men retten mente altså ikke det var nogen undskyldning for ikke at hjælpe, når den 33-årige var i stand til at vurdere, at han ikke kun komme i kontakt med kvinden, der var kold og stiv i kroppen.

Udover dommen for at have undladt at hjælpe kvinden i livsfare, blev den 33-årige også dømt for narkokørsel og for at have kørt uden kørekort.

Han ankede dommen på stedet.