35-årig betalte lejer for at brænde familiegård ned for at snyde forsikringen

STØVRING:Det var aftalt spil, da en firlænget gård ved Støvring brændte natten til 31. marts sidste år.

Ejeren af gården - en 35-årig mand - er fredag blevet dømt for at have bestilt branden for at snyde sit forsikringsselskab til at udbetale erstatning. Den 35-årig er også blevet dømt for at have afbrændt en leaset Porsche, som stod over for en dyr reparation.

Det kostede et år og tre måneders fængsel, hvoraf de fem måneder skal afsones. Det oplyser anklager Thomas Klingenberg.

Genbo kendte til planerne

Hele planen med at brænde den 35-årige familiegård i Støvring af for at få en masse forsikringspenge udbetalt, begyndte i julen 2021. Her mødtes den 35-årige udlejer med en anden 35-årig mand.

Han boede til leje på gården sammen med sin kæreste på det tidspunkt.

Under mødet blev der aftalt, at lejeren kunne bo gratis med alle udgifter til forbrug betalt, indtil gården var brændt ned. Og som bonus fik lejeren også eftergivet en huslejegæld og fik 3.500 kroner i kontanter.

Men aftalen var ikke så hemmelig, som den 35-årige ejer af gården, nok kunne have tænkt sig.

For da gården brændte, blev politiet hurtigt kontaktet af en genbo, som kunne fortælle, at hun kendte alt til aftalen om at brænde stedet ned.

Genboen havde nemlig talt med kæresten til den 35-årige lejer, og hun havde fortalt genboen alt om planerne. De havde faktisk også skrevet om planerne på Messenger, og de beskeder kunne politiet så begynde at læse, fortæller Thomas Klingenberg.

Lejer gik til bekendelse

Det satte naturligvis en efterforskning i gang med det samme, og da resultatet af de tekniske undersøgelser kom tilbage med konklusionen, at der var tale om en påsat brand, blev udlejer og lejer anholdt og fremstillet i grundlovsforhør, hvor de blev fængslet.

Mens udlejeren nægtede at udtale sig og nægtede sig skyldig, gik der ikke længe, før lejeren gik til bekendelse og erkendte, at han havde sat ild til gården.

Det fik han en dom for i september 2022, hvor han blev idømt et års fængsel, hvoraf de ni måneder blev gjort betinget.

Under retssagen mod den 35-årige udlejer, var lejeren derfor indkaldt som vidne. Og her fortalte han alt om aftalen med gården. Det samme gjorde hans tidligere kæreste og genboen, fortæller Thomas Klingenberg.

Udlejeren nægtede sig dog fortsat skyldig og forklarede, at han ikke havde haft noget med branden at gøre, og at hans udlejere af en eller anden grund var blevet sure på ham og havde brændt gården ned.

Porsche blev brændt af

Det var dog ikke kun gården, den 35-årige udlejer blev dømt for at have svindlet med. I 2018 brændte en Porsche som den 35-årige havde leaset.

Porschen var gået i stykker og stod over for en dyr reparation på omkring 50.000 kroner, da den belejligt udbrændte på en rasteplads ved Støvring.

Ifølge den 35-årige havde han efterladt den dyre bil på rastepladsen, fordi hans trailer var gået i stykker på vej til et værksted i Aalborg. De tekniske undersøgelser viste dengang, at branden var påsat.

Sagen blev dog henlagt, lige indtil vidnerne fra sagen om gårdbranden kunne fortælle, at den 35-årige udlejer også stod bag afbrændingen af den dyre bil.

Også denne brand nægtede den 35-årige at have noget med at gøre.

Men han fik en gevinst ved afbrændingen af Porschen, så blev der aldrig ubetalt erstatning fra forsikringsselskabet for gården der brændte.

Den 35-årige valgte at anke dommen på stedet.