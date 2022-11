35-årig dømt for at voldtage 16-årig på hotelværelse

FREDERIKSHAVN:En 35-årig mand er tirsdag blevet idømt et år og fire måneders fængsel for at have voldtaget en 16-årig kvinde på et hotelværelse i Frederikshavn.

Det oplyser anklager Majbrit Bak.

Voldtægten skete om natten 21. maj i år, hvor den 16-årige sammen med en anden var taget med den dømte på hotelværelset.

Den 16-årige var stærkt påvirket af alkohol og stoffer, da hun blev voldtaget.

Den 35-årige var tiltalt for at have voldtaget den unge kvinde flere gange, men Retten i Hjørring fandt kun, at der var beviser for en voldtægt.

Den 35-årige nægtede sig skyldig og forklarede derimod, at der slet ikke havde været nogen seksuel kontakt mellem ham og den 16-årige.

Han valgte også at anke dommen på stedet.