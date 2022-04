Efterlyst for drabsforsøg: Har dyster fortid

FREDERIKSHAVN:Den 35-årige Stefan Tahir Gaardboe Danielsen, der nu er efterlyst af politiet, mistænkt for at være medgerningsmand til et drabsforsøg i Frederikshavn, har en blodig fortid.

Allerede som 18-årig var han med til at banke en 54-årig mand ihjel med en hammer i Vodskov i 2005.

Dengang var den unge Stefan Tahir Gaardboe Danielsen en del af et tæskehold, der skulle afstraffe den 54-årige, fordi han var begyndt at sælge hash. Den 54-årige blev slået og sparket adskillige gange og endte med, at den 35-årige slog ham i hovedet med en kløftehammer.

Den 54-årige døde af sine kvæstelser, og i 2006 blev Stefan Tahir Gaardboe Danielsen idømt otte års fængsel for vold med døden til følge.

I 2013 var den 35-årige blevet løsladt fra fængslet, da han igen tyede til farlig vold. Denne gang gik det ud over en vens udlejer, som ville smide vennen ud af lejligheden. Da udlejeren dukkede op i lejligheden opstod der håndgemæng, og Stefan Tahir Gaardboe Danielsen stak udlejeren fem gange med en kniv.

Han blev idømt seks års fængsel for drabsforsøg.

Og nu er han altså igen mistænkt for at have medvirket til et drabsforsøg på en 25-årig mand i Frederikshavn, der skete 2. marts. Her blev den 25-årige stukket i lysken med en kniv og slået i hovedet med en hammer.

Tre andre mænd på henholdsvis 25, 24 og 21 år er blevet varetægtsfængslet i sagen. Men politiet mangler altså stadig den 35-årige, og derfor har de nu efterlyst ham med billede.

På billedet kan man se, at den 35-årige har tatoveret bogstaverne "LTF" på halsen, og ifølge eb.dk er han tilknyttet den nu forbudte bande Loyal To Familia.



Hvilken rolle den 35-årige har haft i drabsforsøget i Frederikshavn er endnu ukendt.

Den 35-årige er endnu ikke blevet anholdt. Har man oplysninger i sagen, kan man kontakte politiet på telefon 114.