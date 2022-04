36-årig renset for drabsmistanke: Flere sigtes for dødstrusler mod ham

AALBORG:I snart to måneder har en 36-årig mand haft en sigtelse for drabet på Mia Skadhauge Stevn hængende over hovedet. Nu er han så blevet renset for enhver mistanke, og politiet har droppet sigtelsen mod ham.

Men folkedomstolen på sociale medier har været hård, og undervejs har den 36-årige været lagt for had på sociale medier, hvor han i de værste tilfælde har modtaget dødstrusler.

Det får nu konsekvenser for flere brugere, fortæller vicepolitiinspektør Frank Olsen.

- Vi har modtaget flere anmeldelser, og vi er i gang med at efterforske flere af dem. Og der er nogen, der vil blive sigtet for trusler på livet i den forbindelse, siger vicepolitiinspektøren.

Navn og billede delt ulovligt

Dødstrusler var ikke det eneste, den nu rensede 36-årige mand måtte leve med, mens politiet efterforskede mod ham. Hans navn og billede blev nemlig også flittigt delt på sociale medier på trods af, at der var nedlagt navneforbud i sagen.

Derfor er der også nogle, der nu kan se frem til et retsligt efterspil for brud på navneforbuddet.

- Vi efterforsker også flere sager for overtrædelse af navneforbuddet. Og her er der også nogen, der bliver sigtet for det, siger Frank Olsen.

Han kan dog ikke komme nærmere ind på, præcist hvor mange sager om trusler og overtrædelse af navneforbuddet det drejer sig om.

Det var især i dagene efter anholdelsen af de to 36-årige mænd og fundet af Mias lig, at de to sigtede modtog hadefulde beskeder.

Og allerede dengang var Nordjyllands Politi ude at advare brugerne på sociale medier om, at politiet holdt øje med tonen, og at der ville blive rejst sigtelser, hvis det var nødvendigt.