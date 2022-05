37-årig afviser drabsforsøg på ekskone for øjnene af børn: - Hun vil ødelægge mig

AALBORG:"Børnene er smurt ind i blod, og de siger, at deres far forsøger at dræbe deres mor".

Sådan lød alarmopkaldet 5. maj sidste år klokken 20.13 fra en nabo i et lejlighedskompleks på Tornhøjvej i Aalborg Øst. Det blev afspillet i Retten i Aalborg, da sagen mod en 37-årig mand, der er tiltalt for at have forsøgt at dræbe sin ekskone for øjnene af parrets tre børn, begyndte.

To piger på henholdsvis 11 og ni år var flygtet ud af morens lejlighed, hvor et blodigt drama udspillede sig. Pigernes far - en nu 37-årig mand - befandt sig i lejligheden med sin 32-årige ekskone og parrets 12-årige søn.

Der var blod overalt i lejligheden, der var råb og skrig og tydelig tegn på kamp fra den 32-årige kvindes lejlighed, som fik flere borgere til at ringe til alarmcentralen.

Men hvad der præcis foregik i lejligheden, inden mor og søn flygtede og gemte sig i en nærliggende Netto, indtil politiet ankom, er der to meget vidt forskellige udlægninger af.

Den 37-årige mand fortalte tirsdag sin version af det blodige drama. Og ganske kort afviser han pure, at han forsøgte at slå sin ekskone ihjel.

Ifølge ham var det hele derimod iscenesat af ekskonen, som også var den aggressive part i hele forløbet.

- Hun har ødelagt mit liv. Hun har ødelagt mig, opsummerede den 37-årige sin forklaring i retten.

- Hun truede mig til at blive skilt

Inden da havde han fortalt om forløbet op til det, han kaldte for "episoden". Om hvordan han blev truet til at blive skilt fra en kvinde, der - ifølge ham - var ude på at ødelægge ham.

Både den 37-årige og hans ekskone er palæstinensere og mødte hinanden i en flygtningelejr i Syrien. Han kom til Danmark i 2014, og senere samme år blev ekskonen og deres tre børn familiesammenført med ham.

Ifølge den 37-årige var de en glad familie i flere år, men i 2020 gik det galt. Ekskonen ville skilles, og parret flyttede fra hinanden.

Den 37-årige lagde ikke skjul på, at det ikke var med hans gode vilje, men at han ikke havde noget valg.

- Det var hende, der ville skilles. Hun truede mine forældre. Der blev sendt bevæbnede terrorister til mine forældre, hvor de bor i en flygtningelejr i Syrien, og hvis jeg ikke blev skilt med hende, så ville de dræbe mine forældre. Jeg blev også truet. Jeg fik opkald, trusselsbreve og sms'er, forklarede han.

I 2021 blev parret så skilt, og ifølge den 37-årige havde han fundet ud af, at hans ekskone havde været ham utro med tre forskellige mænd.

Spørgsmålet om utroskab er en central del af anklagen mod den 37-årige, som ifølge tiltalen skulle have råbt "du har været mig utro, jeg slår dig ihjel, jeg vil drikke dit blod", mens han overfaldt sin ekskone med kniv.

Derfor spurgte anklager Christian Jacobsen, hvordan den 37-årige reagerede på utroskabet.

- Jeg blev selvfølgelig gal og var meget ked af det - men jeg styrer mig selv. Hvis jeg gjorde hende fortræd, så ville jeg miste mine børn. Hvis jeg slog hende ihjel, så vil mine forældre blive dræbt. Jeg kan ikke engang slagte en kylling, så hvordan skulle jeg kunne slå en menneske ihjel, lød svaret.

- Hun tog en kniv og gik til angreb

Så det, der skete 5. maj sidste år, havde intet med hverken skilsmisse eller utroskab at gøre, forsikrede den 37-årige.

Ifølge tiltalen skulle han havde trængt ind i ekskonens hjem og stukket hende flere gang med kniv, nikket hende skaller og taget kvælertag på hende, mens den 12-årig søn forsøgte at stoppe ham.

Men det er helt forkert. Han havde derimod aftalt, at han skulle hente nogle penge, som ekskonen skyldte ham, forklarede han i retten.

Han forklarede også, at han blev budt indenfor af ekskonen, som bad ham følge med ind på soveværelset, fordi hun ikke ville have, at børnene skulle se, at hun gav ham penge. Hun låste døren til soveværelset.

- Hun løftede puden, og jeg troede det var pengene, hun ville give mig. Men hun tog en kniv frem og begyndte at råbe og skrige og stikke ud efter mig. Hun sagde "du kommer for at slå mig ihjel", forklarede den 37-årige.

Han fortalte videre, at han forsvarede sig selv mod angrebet fra ekskonen og undervejs blev skadet i benet og på hånden, der i dag er så medtaget, at han ikke kan bøje fingrene.

Udenfor soveværelset stod børnene, der havde hørt morens skrig.

- Børnene begyndte at råbe, at jeg ikke skulle slå mor ihjel uden for døren. De kunne ikke se noget, men de havde hørt hende (ekskonen, red.) skrige, sagde den 37-årige.

Far, mor og søn kæmpede

Efter at have afværget ekskonens angreb, trak den 37-årige nu selv en kniv. Han forklarede, at han altid gik med kniv, efter han var blevet truet.

Han åbnede soveværelsesdøren og smed kniven fra sig. Ifølge ham var det for at vise sin søn, at han ikke ville slå moren ihjel. Men ekskonen samlede kniven op, forklarede han.

Herefter opstod der slagsmål, da han igen forsøgte at vriste kniven fra sin ekskone, og parrets 12-årige søn gik til angreb på ham. Alle tre kæmpede i sengen, og alle tre blødte, forklarede den 37-årige.

- Måske er det der, hun (ekskonen, red.) er blevet skadet.

Men det stoppede ikke der. Ifølge den 37-årige gik han ud af soveværelset med sin søn, og så låste ekskonen sig inde på soveværelset.

- Så begyndt hun at skrige og sige, at hun vil skade sig selv, og at jeg ville få skylden. Så jeg sparkede døren ind og spurgte hende, hvorfor hun vil gøre sådan noget. Hun sagde, at hun ville ødelægge mig.

Det var herefter, at ekskonen løb ud af lejligheden med sin søn og gemte sig i Netto. Den 37-årige blev i lejligheden. Han forklarede, at han var i chok. At han overvejede at begå selvmord.

Så kom politiet, og han blev anholdt.

Den 37-åriges forklaring står som nævnt i skærende kontrast til det, anklagemyndigheden - og formentlig også den 32-årige ekskone - mener er sket.

Den 32-årige kvinde afgiver sin forklaring i retten onsdag.