37-årig kæmper for sit liv efter knivstik: Politi jagter fortsat gerningsmand og motiv

HOBRO:Der er stadig mange løse ender i sagen om et alvorligt knivstikkeri i Hobro fredag aften, hvor en 37-årig mand blev livsfarligt såret.

Manden er fortsat indlagt i yderst kritisk tilstand, oplyser vicepolitiinspektør Frank Olsen, Nordjyllands Politi.

Knivstikkeriet skete på en adresse på Randersvej omkring klokken 22. Kort tid efter blev den 40-årige Ali Mohammad Ali efterlyst i forbindelse med knivstikkeriet.

Politiet har en stærk formodning om, at han er gerningsmanden bag det voldsomme knivstikkeri, og han er også blevet varetægtsfængslet in absentia. Det betyder også, at han nu er efterlyst internationalt for drabsforsøg.

Men efter fire døgn er den 40-årige stadig på fri fod, fortæller Frank Olsen.

- Vi har blandt andet søgt på flere adresser, men uden held, siger vicepolitiinspektøren.

Relation uklar

Og der er flere mystiske ting omkring knivstikkeriet.

Politiet har nemlig ikke umiddelbart kunne finde en relation mellem offer og den formodede gerningsmand - og dermed heller ikke noget motiv til, hvorfor den 37-årige blev stukket ned.

- Relationen er ikke klar for os, men vi arbejder på højtryk for at kortlægge deres færden, og vi afhører personer omkring de to mænd for at finde ud af, hvilken relation de har, siger vicepolitiinspektør Frank Olsen.

- Så der er stadig mange løse ender, siger han.

Politi: Kontakt ham ikke

Nordjyllands Politi vil fortsat gerne høre fra offentligheden, hvis nogen ved, hvor den 40-årige Ali Mohammad Ali kan være.

Men man skal ikke selv forsøge at tage kontakt til ham.

- Vi vurderer ikke umiddelbart, at han er farlig, men han kan være en presset mand, så man skal kontakte politiet, og ikke selv tage kontakt, hvis man ser ham, siger Frank Olsen.