37-årig knivdræbt i Hobro: Nu er 40-årig udleveret fra Italien

HOBRO:Den 40-årige mand, der er mistænkt for at have stukket en 37-årig mand ihjel i Hobro, er nu blevet udleveret til Danmark, hvor han onsdag blev varetægtsfængslet i fire uger.

Det oplyser anklager Mette Bendix.

Den 40-årige var efterlyst internationalt efter knivstikkeriet, der fandt sted om aftenen 3. juni. Få dage senere - 6. juni - blev han anholdt af italiensk politi i lufthavnen i Milano.

Knivstikkeriet fandt sted i den 37-åriges lejlighed på Randersvej i Hobro 3. juni omkring klokken 22. Han blev efterfølgende fundet hårdt såret på gaden.

Efter at have kæmpet for sit liv i fire dage døde den 37-årige af sine kvæstelser.

Men den 40-årige er stadig kun sigtet for drabsforsøg - og ikke drab. Det hænger sammen med, at den 37-årige stadig var i live på det tidspunkt, hvor den 40-årige mistænkte blev anholdt - og dermed kun sigtet for drabsforsøg.

Og fordi det altså er på baggrund af et drabsforsøg, at den 40-årige nu er blevet udleveret af de italienske myndigheder, så kan man ikke gå videre end det i første omgang, oplyser anklager Mette Bendix.

Sigtelsen kan dog sagtens ændres senere. Det kræver, at de italienske myndigheder accepterer det - eller at den 40-årige selv gør det, siger anklageren.

Grundlovsforhøret foregik for lukkede døre, og derfor har offentligheden ikke mulighed for at få mere at vide om de nærmere omstændigheder.

Den 40-årige nægter sig skyldig i sigtelsen.