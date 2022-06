37-årig mand død fire dage efter knivstikkeri i Hobro

En 37-årig mand, der for knap en uge siden blev stukket med kniv i Hobro, er død af sine kvæstelser.

Det oplyser Nordjyllands Politi onsdag i en pressemeddelelse.

Manden afgik ved døden tirsdag, og politiet betragter sagen som et drab. Hidtil var sagen registreret som drabsforsøg.

Knivstikkeriet fandt sted fredag aften på en adresse på Randersvej i Hobro.

Den 37-årige blev alvorligt såret. Han fik førstehjælp på stedet og blev efterfølgende fløjet med helikopter til behandling på hospitalet. Men hans liv stod altså ikke til at redde trods flere dages indsats.

En 40-årig mand er allerede blevet anholdt. Han er mistænkt for at have ført kniven. Manden blev anholdt i Milano i Italien mandag efter at have været efterlyst internationalt med navn og billede.

Forinden var han blevet varetægtsfængslet in absentia i Danmark - altså uden selv at være til stede. Det betød, at der kunne udstedes en international arrestordre på ham.

I forbindelse med den videre efterforskning søger politiet vidner til en scooters eller knallerts færden i området omkring gerningsstedet.

- Vi er i fuld gang med at stykke hændelsesforløbet sammen i denne tragiske sag, og derfor vil vi gerne efterlyse vidner, som har set en bestemt scooter ved gerningsstedet – eller i området omkring, udtaler efterforskningsleder Carsten Straszek.

- Det er vores opfattelse af den formodede gerningsmand har anvendt dette køretøj, da han forlod gerningsstedet. Selve scooteren er allerede i vores varetægt, så vi ønsker derfor ikke henvendelser om, hvor den kan findes eller hvem der ejer sådan en scooter, siger han videre.

Scooteren har en gul nummerplade bagpå, og der er tale om en lille knallert, der ifølge loven kan køre 30 kilometer i timen.

Det har særlig interesse for politiet, hvis man har set scooteren på Randersvej ud for nummer 32 mellem klokken 21.20 og 21.55 eller på Stoldal ud for boligblokken nummer 40-48 fra klokken 21.55 frem til 02.40.

Politiet kan kontaktes med oplysninger på telefon 114.

/ritzau/