37-årig sigtet for at have kørt bil af vejen - 20-årig ligger i kunstigt koma

AALBORG:En 37-årig mand bliver onsdag eftermiddag fremstillet i grundlovsforhør, hvor han er sigtet for at have været skyld i, at en bil med fire unge mænd kørte galt, og at en 20-årig mand nu ligger i kunstigt koma.

Det oplyser politikommissær Kenneth Rodam.

Det er politiets opfattelse, at den 37-årige med vilje påkørte bilen med de unge mænd kort efter midnat på Budumvej i Aalborg Øst, så føreren mistede herredømmet over bilen og først ramte et træ og til sidst endte i en have.

En 20-årig mand er altså i kritisk tilstand efter ulykken, mens de tre øvrige mænd i bilen slap med mindre skader.

Den 37-årige har erkendt at have været i området i sin firehjulstrækker, men nægter at have haft noget med ulykken at gøre, fortæller Kenneth Rodam.

Den 37-årige er sigtet for at have bragt andres liv i fare og for uagtsom legemsbeskadigelse.