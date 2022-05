Tiltalt for drabsforsøg på ekskone: 12-årig søn kæmpede for morens liv

AALBORG:En 32-årig kvinde kæmpede for sit liv, da hendes eksmand i maj sidste år forsøgte at dræbe hende med kniv for øjnene af parrets tre børn. Det lykkedes hende at redde livet med hjælp fra sin 12-årige søn.

Sådan forklarede kvinden, der onsdag afgav forklaring i Retten i Aalborg, hvor hendes 37-årige eksmand sidder tiltalt for drabsforsøg på hende.

Og det er en helt anden udlægning af det blodige drama, der udspillede sig 5. maj sidste år kort efter klokken 20 i kvindens lejlighed på Tornhøjvej i Aalborg Øst end den, kvindens 37-årige eksmand tirsdag fortalte i retten.

Ifølge eksmanden var det den 32-årige kvinde, der gik til angreb på ham. Han forklarede, at hun havde truet ham og hans forældre på livet for at blive skilt, at hun var utro med flere mænd, og at hun 5. maj havde inviteret ham op i lejligheden, hvor hun angreb ham med kniv i soveværelset.

Den 32-årige kvinde afviste dog alle eksmandens beskyldninger.

- Jeg var i selvforsvar hele tiden, sagde hun.

Arrangeret og ulykkeligt ægteskab

I stedet fortalte hun om et ægteskab, der hverken var frivilligt - eller godt.

Den 37-årige mand og den 32-årige kvinde er begge palæstinensere fra Syrien, og de mødte hinanden i en flygtningelejr, hvor de blev gift. Den 32-årige forklarede, at ægteskabet var arrangeret af hendes forældre, og at det aldrig havde været et lykkeligt ægteskab.

- Det var et meget hårdt forhold. Han er en mistænksom person. Han tror altid, at jeg er ham utro. Da vi kom til Danmark, udspionerede han mig altid. Han kopierede alle oplysninger fra min telefon til sin egen telefon. Hvis han ringede, og jeg ikke svarede ham, spyttede han mig i ansigtet, når han så mig, fortalte den 32-årige.

Hun fortalte også, at hun, kort efter hun kom til Danmark, overvejede at blive skilt. Det skete endelig i 2020, og selvom den 37-årige ikke var enig, så var de gode venner i starten.

Men så ændrede han sig og begyndte at blive truende. Ifølge den 32-årige havde han over for andre truet med at slå hende ihjel eller sende hende til Syrien, så hun kunne blive dræbt. Derfor skiftede hun telefonnummer og stoppede kontakten til eksmanden, forklarede hun.

Når han skulle have samvær med børnene, hentede han dem på parkeringspladsen ved lejlighedskomplekset. Men han kom aldrig op i lejligheden.

Mor og søn forsvarede sig

Derfor vidste både den 32-årige kvinde og de tre børn, at der var noget galt 5. maj sidste år, da den 37-årige - under påskud af at have en gave til en af døtrene - pludselig stod inde i lejligheden.

- Jeg stod i køkkenet og var ved at gøre klar til at lave mad, da min søn kom løbende hen til mig. Så kom han (den 37-årige, red.) ind i lejligheden og låste døren. Han lynede sin jakke ned og trak en sort køkkenkniv frem, forklarede den 32-årige kvinde.

- Han sagde "du er mig utro", og så snittede han mig i armen, så blodet sprøjtede ud på min søn.

Parrets to døtre på ni og 11 år var også i lejligheden, men de gik i skjul. Derimod veg den 12-årige søn ikke fra sin mors side. Han tog i stedet kampen op mod sin far, fortalte den 32-årige.

- Min søn sagde, at hvis han slog mig, så var han ikke hans far mere.

Efter det første angreb i køkkenet forsøgte den 32-årige og sønnen at komme i sikkerhed i soveværelset. Men på vej ind i værelset blev hun stukket i skulderen, og inde i soveværelset blev hun væltet ned på sengen, hvor eksmanden nu forsøgte at stikke hende i brystet, forklarede hun i retten.

- Han råbte: "Du skal dø", og han forsøgte at stikke mig i brystet flere gange.

- Men jeg fik ekstra kræfter, og jeg holdt kniven med begge hænder, mens min søn forsøgte at skubbe ham væk. Jeg kunne mærke, at han (den 37-årige,red.) ikke var stærk nok, og jeg fik sat kniven ned i madrassen, så den sad fast. Han (den 37-årige, red.) kunne ikke hive den ud igen, og både min søn og jeg skubbede ham, så han faldt, fortalte den 32-årige i retten.

Kampen om kniven gav hende dybe snitsår i hænderne, som beskadiget nerverne i hænderne.

- Min søn sagde, det var en drøm

Efter andet angreb var blevet afværget af den 32-årige og hendes søn, gik eksmanden ud i køkkenet og hentede en ny kniv. Da han kom tilbage til soveværelset, var han udmattet og satte sig på sengen, men han forsøgte igen at stikke sin ekskone, forklarede hun.

Og igen forsvarede hun sig, og den 12-årige søn gik endnu engang til modangreb på sin far, og det lykkedes dem at vriste kniven fra ham.

- Så holdt han sine hænder om min hals, men min søn fik revet hans hænder væk. Så nikkede han mig skaller, og min søn begyndte at slå ham, fortalte den 32-årige.

Til sidste gav eksmanden slip.

- Så sagde min søn: Mor, løb! Han trak i mig, og så løb vi.

Den 32-årige og sønnen løb til en nærliggende Netto og gemte sig i kantinen. De to døtre var i sikkerhed hos en nabo.

- Der sagde min søn til mig, at det var en drøm. Han sagde, at jeg skulle vække ham, og han lovede at være artig og sød, fortalte den 32-årige med knækket stemme.

Eksmanden blev anholdt i lejligheden, og den 32-årige kvinde blev kørt på sygehuset og behandlet for sine skader. Ud over dybe snitsår i hænderne, havde hun en brækket skulder, snitsår på arm og knivstik i skulderen.

Der ventes at blive afsat dom i sagen 2. juni.