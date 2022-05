37-årig vanvidsbilist må vinke farvel til sin Audi: Taget med tårnhøj promille

THISTED:Mandag var en patrulje fra Midt- og Vestjyllands Politi sendt ud for at konfiskere en Audi på en adresse i Thisted.

Efter rettens vurdering har bilens ejer, en 37-årig mand, nemlig forbrudt sig mod færdselsloven, i det han fredag 6. maj førte bilen i spirituspåvirket tilstand.

Det kunne efterfølgende konstateres, at manden havde en promille på 2,01, da han blev stoppet af politiet.

Dermed falder sagen ind under reglerne om vanvidsbilisme, som giver retten mulighed for at konfiskere køretøjet.

Skillegrænsen for, hvornår spritkørsel kvalificerer sig som vanvidskørsel, ligger på 2,0 promille.