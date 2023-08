38-årig dømt for voldtægt af sin datter

En 38-årig mand fra Aalborg er tirsdag blevet idømt tre et halvt års fængsel for voldtægt af sin ni-årige biologiske datter.

Det seksuelle misbrug af datteren blev opdaget, da den ni-årige pige i september sidste år fik konstateret smitte med en kønssygdom. Den samme kønssygdom, som faren var smittet med.

Og det blev også det fældende bevis mod den 38-årige, fortæller anklager Katrine Meldgaard.

Den ni-årige pige har nemlig hele tiden fastholdt, at faren ikke havde gjort noget ved hende, ligesom faren selv nægtede at have voldtaget datteren.

Han forklarede blandt andet, at datteren kunne være blevet smittet med kønssygdommen ved at have brugt samme vaskeklud som ham, fortæller anklageren.

Men Retten i Aalborg lagde altså afgørende vægt på sygdommen som bevis, og også vægt på retsmedicinerens vurdering som fastslog, at det var meget usandsynligt, hvis ikke kønssygdommen var seksuelt overført.

Den 38-årige mand ankede dommen på stedet, og blev varetægtsfængslet efter dom.