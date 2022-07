38-årig skulle passe handicappet kvinde - i stedet stjal hun hendes penge

HJØRRING:En 38-årig kvinde fra Vendsyssel er mandag ved Retten i Hjørring blevet idømt to måneders betinget fængsel for databedrageri, efter at hun hen over sommeren 2021 stjal penge fra den handicappede kvinde, hun var ansat til at passe.

Det oplyser anklager Peter Møller Nielsen fra Nordjyllands Politi.

Den 38-årige, som aldrig tidligere er straffet, havde i kraft af sit arbejde adgang til den handicappede kvindes mobiletelefon og kreditkort. Det udnyttede hun til dels at overføre penge via MobilePay til sig selv, ligesom hun i en række tilfælde benyttede den handicappede kvindes kreditkort til at shoppe efter varer til sig selv.

Alt i alt lykkedes det på den konto den 38-årige kvinde at lænse den handicappede kvindes konto for ca. 14.000 kroner, men hun blev dømt for et beløb på ca. 25.000 kr.

Det gjorde hun, fordi hun alt i alt forsøgte at hæve så meget fra den handicappede kvindes konto, men i nogle tilfælde var det ikke lykkedes at få transaktionerne til at gå igennem, forklarer Peter Møller Nielsen.