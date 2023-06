40-årig bilist kørte frem for vigepligt og ramte 53-årig

SENNELS/BEDSTED:Der er i løbet af weekenden sket to næsten enslydende færdselsuheld med overtrædelse af videpligt.

Først i Sennels, hvor en 53-årig lokal kvinde kom fredag eftermiddag kl. 17.51 kørende i bil ad Sennelsvej mod øst, da hun nåede krydset ved Lindevej.

Her kørte en 40-årig mand i sin personbil frem for ubetinget vigepligt, og der skete kollision mellem de to køretøjer.

Heldigvis kom ingen personer noget til, og der blev udelukkende tale om materiel skade på bilerne. Den 40-årige bilist kan se frem til en sigtelse for at overtræde sin vigepligt.

I Bedsted skete et lignende uheld lørdag kl. 15.05, i krydset Vestervigvej/Thylandsgade.

Her kørte en 78-årig kvinde fra Thisted i sin bil ad Thylandsgade mod nord og ud på Vestervigvej uden at holde tilbage som hun skulle.

Derved kolliderede hun med en bil, ført af en 67-årig mand fra Snedsted, som kom kørende af Vestervigvej mod øst.

Heller ikke her skete der personskade, men den 78-årige kvinde får en sigtelse for overtrædelse af sin vigepligt.