40-årig sigtet for at sætte ild til hus og forsøge at svindle forsikring

ARENTSMINDE:En 40-årig mand er torsdag blevet varetægtsfængslet i fire uger, sigtet for at være ansvarlig for en påsat brand i en villa i Arentsminde og efterfølgende have forsøgt at svindle et forsikringsselskab.

Det oplyser anklager Thomas Klingenberg.

Branden i huset opstod d 18. februar omkring klokken 18, men brandfolkene nåede at stoppe flammerne, inden de spiste sig igennem hele huset. Branden efterlod dog huset røg- og sodskadet.

Den 40-årige mand, der boede til leje i huset, anmeldte efterfølgende brandskaderne til forsikringsselskabet. Men ifølge politiet var det altså svindel, og i stedet mener politiet, at manden selv har sat ild til huset, eller har fået noget til at gøre det.

Den 40-årige nægter sig skyldig i sigtelsen, oplyser anklageren.