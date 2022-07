4000 i Pride-optog gennem Aalborg: Sådan påvirker det trafikken

AALBORG:Det vil ikke skabe de store trafikale udfordringer, når Aalborg Pride lørdag går parade gennem byen.

Det vurderer vicepolitiinspektør fra Nordjyllands Politi, Lasse Kragh.

Der vil dog være lidt ekstra rejsetid, hvis du tager til Aalborg ved middagstid.

- Vi kommer ikke til at spærre vejene af under optoget, men vi har mandskab til at hjælpe med færdselsreguleringen, siger Lasse Kragh.

Pride-paraden vil starte fra Kildeparken i Aalborg klokken 12.00 lørdag. Her går turen gennem Vesterbro mod Limfjordsbroen, inden de drejer af til havnefronten og til sidst slutter i Karolinelund.

Paraden vil vare fra 12.00-14.00.

Pressefoto: Aalborg Pride

Nordjyllands Politi vil være til stede både i Kildeparken, under optoget og efterfølgende i Karolinelund.

Vicepolitiinspektøren forventer ikke, at paraden vil være meget til gene for trafikanterne. Særligt fordi trafikken plejer at være let lørdag lidt over middag. Derfor behøver trafikanter ikke at holde sig væk fra Aalborg, selvom paraden går gennem byen.

- Vi ser Vesterbro som den største udfordring, men jeg tror, at det vil forløbe nogenlunde gnidningsfrit.

Arrangørerne forventer mellem 3000 og 4000 deltagere i paraden.

Ekstra opmærksom

Aalborg Pride ønsker at nedbryde fordomme og mindske diskrimination samt synliggøre LGBT+-miljøet. I juni 2022 måtte prideparaden i Oslo aflyses efter et forfærdeligt skyderi foran London Pub, der huser dele af byens homoseksuelle klientel. To mennesker mistede livet og 21 blev såret.

Nordjylland Politi vil derfor også være ekstra synlige under Aalborg Pride.

- Der er ikke nogen erkendt trussel mod denne parade, understreger vicepolitiinspektøren.

- Men vi er særlige opmærksomme efter de tragiske hændelser, der er sket. Det er også en af grundene til, at vi er særligt til stede. Vi vil sikre, at det bliver et trygt og fredeligt arrangement, men er klar til at gribe ind, hvis det bliver nødvendigt, siger han.

I Karolinelund vil der efter paraden være musik og taler. Alle er velkomne til at deltage i både paraden og den efterfølgende fest.