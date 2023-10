Hun burde ikke køre bil: Alligevel greb politiet hende på fersk gerning to gange i nat

Det hører til sjældenhederne at blive sigtet for nøjagtig det samme to gange med blot fire timers mellemrum.

Men det lykkedes for en 42-årige kvinde natten til mandag, da hun kørte narkopåvirket rundt i Frederikshavn.

Første gang hun røg i politiets søgelys var klokken 00.30 på Rimmens Allé. Her fik en patrulje øje på kvinden, der havde en 28-årige mand med på passagersædet.

Begge er kendt af politiet, og patruljen vidste, at kvinden var frakendt kørekortet og derfor slet ikke burde køre bil, fortæller politikommissær Michael Karstenskov.

Da patruljen havde standset kvinden, blev hun testet for narko, og den slog positiv ud for amfetamin. Hun blev derfor sigtet for at køre i frakendelsestiden og for narkokørsel.

Kørte videre efter blodprøve

Men sagen med den 42-årige kvinde sluttede altså ikke her.

Efter en tur på politistationen, hvor hun fik taget en blodprøve, blev hun løsladt. Men hun valgte altså at hente sin bil og køre videre.

Så omkring klokken 04.30 gentog seancen med politiet sig så igen, da hun blev stoppet på Europavej ved Transportcenter Frederikshavn.

Narkotesten viste - ikke overraskende - stadig, at hun var påvirket af amfetamin. Og derfor blev hun altså sigtet for kørsel i frakendelsestiden og for narkokørsel for anden gang samme nat.

Hendes 28-årige passager endte også med at blive sigtet. Så sent som fredag var han nemlig blevet sigtet for narkobesiddelse, og derfor valgte patruljen at ransage bilen. Her fandt de en foldekniv, som den 28-årige mand erkendte at være ejermand til, fortæller Michael Karstenskov.