43-årig gemte store mængder narko flere steder

HJØRRING:En 43-årig mand er blevet idømt fire års fængsel for at have være i besiddelse af store mængder narko fordelt på flere adresser omkring Hjørring.

Manden er dømt for at have opbevaret hele 60 kilo hash i en lejet lade ved Ilbro, samt 281 gram kokain på sin egen adresse i Hjørring og 459 gram amfetamin på en anden adresse i Hjørring. Derudover lå den 43-årige også inde med 17.780 tramadol-piller.

Manden blev anholdt 6. oktober sidste år, efter politiet igennem flere måneder havde efterforsket mod ham og andre mulige medgerningsmænd. Denne dag slog politiet så til mod laden i Ilbro, hvor de fandt de mange kilo hash, fortæller anklager Kim Kristensen.

Det var ved den efterfølgende ransagning af den 43-åriges hjem i Hjørring, at politiet fandt kokain og piller. Manden blev herefter varetægtsfængslet, og nogle få dage senere fandt politiet så ud af, at manden også ejede en anden ejendom i Hjørring.

Det var her amfetaminen og de resterende piller dukkede op.

Flere er del af narkosag

I Retten i Hjørring erkendte den 43-årige at have været i besiddelse af de 60 kilo hash og mange piller. Til gengæld nægtede han ethvert kendskab til både kokain og amfetamin, fortæller Kim Kristensen.

Flere andre personer er også en del af narkosagen, hvor den 43-årige altså er den første der bliver dømt. En anden mand er sigtet for at have leveret de 60 kilo hash til den 43-årige. Hans sag er dog endnu ikke afsluttet, oplyser Kim Kristensen.

Derudover er flere andre personer også en del af sagskomplekset, uden at Kim Kristensen kan komme nærmere ind på deres roller.

Den 43-årige valgte at modtage sin dom og er fortsat fængslet.