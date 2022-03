43-årig anholdt for at sætte ild på Jysk - men det var slet ikke ham, der havde gjort det

NYKØBING:Den 43-årige randrusianer, der mandag blev anholdt under stor dramatik, sigtet for ildspåsættelse, biltyverier og farlig kørsel, havde slet ikke noget med sagen at gøre.

Politiet har ganske rigtigt anholdt en gerningsmand, der blev taget på fersk gerning, og som fortsat sidder varetægtsfængslet. Han kommer bare ikke fra Randers, og er heller ikke 43 år gammel.

Forvekslingen er opstået, da gerningsmanden skulle opgive sit personnummer til politiet. Her valgte han at brugte et sygesikringskort på den 43-årige mand fra Randers, som intet havde med sagen at gøre.

Det hedder personelfalsk, og dermed har den formodede brandstifter altså endnu en sigtelse, han kan tilføje til den efterhånden imponerende samling, oplyser politikommissær Jørgen Jensen.

Men hvem er han så, manden, der blandt andet nåede at kapre en bil, stjæle en anden og sætte ild på sengetøjslageret?

Han er såmænd en 42-årig mand fra Salling, som allerede er kendt fra politiet for lignende kriminalitet.

- Det giver bedre mening. Men det er da imponerende, at han har kunnet holde masken så længe, siger Jørgen Jensen.