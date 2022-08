43-årig sigtet for anden gang: Nu håber politiet, at indbruddene stopper

VESTHIMMERLAND:En 43-årig mand fra Vesthimmerland er blevet sigtet for adskillige indbrud og tyverier primært i institutioner, virksomheder, kontorer samt biler i kommunen.

Det oplyser Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse.

De fleste indbrud er sket i juli og august måned, og onsdag slog politiet så til mod manden efter længere tids efterforskning.

Nu håber politiet, at der er sat en stopper for de mange indbrud og tyverier, fortæller lederen af Efterforskning og visitation ved Nordjyllands Politi, vicepolitiinspektør Niels Kronborg.

- Vi ved, at indbrud og tyverier skaber utryghed hos ofrene. Derfor er jeg tilfreds med, at vi efter en effektiv efterforskning har kunnet slå til og sigte en mistænkt i alle sagerne. Det sætter forhåbentlig en stopper for den her plagsomme berigelseskriminalitet, der har generet kommunens borgere, fordi den mistænkte nu ved, at politiet er på sagen, udtaler han.

Ransagede bopæl to gange

Vicepolitiinspektøren fortæller, at politiet fik mistanke til den 43-årige 12. august ud fra oplysninger og genkendelse fra videoovervågning. Med en dommerkendelse i hånden, ransagede politiet mandens bopæl.

- Og i forbindelse med denne ransagning fandt vi en del tyvekoster fra flere af de indbrud, som vi efterforskede. Det blev manden sigtet for, fortæller Niels Kronborg.

Det satte dog ikke en stopper for bølgen af indbrud i området, der fortsatte med stort set samme fremgangsmåde.

- Vi efterforskede derfor videre mod samme mistænkte. Og ud fra overvågning og borger-tip, hvor man havde set stjålne tyvekoster, der var sat til salg på Facebook, valgte vi den 24. august at ransage samme adresse. Her fandt vi tyvekoster fra yderligere seks forhold, fortæller vicepolitiinspektøren.

Har erkendt flere indbrud

Blandt de indbrud, den 43-årige er sigtet for, er det i juli indbrud i spillebutik, forsøg på indbrud i synshal, hærværk mod personbil i Farsø samt indbrud i børnehave samt et indbrud i et idrætscenter. I august er manden sigtet for indbrud i virksomhed og i idrætsanlæg samt i kontorer og en børnehave.

Disse forhold blev den 43-årige også sigtet for – og han erkendte under de efterfølgende afhøringer samtlige forhold. Den 43-årige mistænkte er løsladt efter endt afhøring. Anklagemyndigheden vurderer ikke, at der er grundlag for en varetægtsfængsling.

-Vi håber, at vores massive fokus på sagen og sigtelser mod mistænkte kan bevirke, at de mange tilfælde af berigelseskriminalitet, der har være til gene for borgerne i Vesthimmerland, nu bliver bremset, understreger Niels Kronborg.

Efterforskning i sagen fortsætter, og vicepolitiinspektøren udelukker ikke, at der kan ske sigtelser for yderligere forhold, som efterforskningen skrider frem.